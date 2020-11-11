Які сюрпризи принесла з собою погода

Українці можуть забути про теплу погоду

Про це інформує Укргідрометеоцентр.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 11 листопада, погода в Україні стане ще більш холодною, а в деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.

На Сході країни невелика хмарність, сухо, сильний вітер. Нічна температура повітря складе від -1 до +2 градусів. Вдень трохи потеплішає -+ 4 до +7 градусів.

Жителям південних областей пощастить більше, оскільки там буде тепліше. Вночі в регіоні від +2 до +5 градусів, вдень від до + 9 градусів. У Криму без опадів, але можлива невелика хмарність. Вночі + 3 +5 градусів, вдень також повітря прогріється до + 9 градусів.

У північних регіонах вночі стовпчики термометрів опустяться нижче нуля, а вдень трохи "потеплішає" до +6. До погіршення погоди потрібно готуватися жителям західних регіонів, оскільки вночі там вдарять серйозні морози (Рівненська, Чернівецька, Івано-Франківська). В інших областях від 0 до + 2 градусів. Вдень у більшості областей від + 4 до +8 градусів.

У Києві сьогодні, 11 листопада, також буде без опадів. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень очікується +5 + 7 градусів. Синоптики попереджають, що можливий сильний вітер.

Раніше ми розповідали, що до кінця тижня в Україні не очікується опадів.

За словами синоптика Наталії Діденко, температура повітря вже 11 листопада знизиться. Вночі очікується від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а завтра вдень буде не вище +3...+9 градусів.

Синоптик попередила, що надалі похолодання зміцниться, буде без опадів, з періодичними туманами.

Нагадавши, тепло під + 20 і дощі розділять українців, яким регіонам пощастить з погодою.

Як повідомляла Politeka, аномальний листопад нагряне в Україну, синоптики оновили прогноз.

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