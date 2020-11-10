Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак повідомила приємну новину про свого чоловіка, режисера Костянтина Богомолова

Ксенія разом з коханим чоловіком відпочиває в ОАЕ, поставивши відповідну геолокацію в одному з постів, повідомляє Politeka.net. Цього разу телеведуча опублікувала фото разом з чоловіком і доповнила його цікавим підписом.

Ксенія позувала у воді разом з Богомоловим, якого притиснула до себе і широко посміхнулася в камеру. Її очі прикрили темні окуляри, а в руці вона тримала солом'яний капелюшок.

Чоловік знаменитості розтягнувся в усмішці.

"Як же я пишаюся тобою, @konbog75 !!! "Золота Маска" за "Злочин і покарання"!!! Це мій улюблений твій спектакль!!!! #такпобедим ✊🏻✊🏻🎉🎉🎉", - написала Собчак.

Варто відзначити, що режисер отримав російську театральну премію "Золота маска".

За годину пост зібрав понад 70 тисяч лайків і багато коментарів.

"При всій моїй повазі ну найміть людину, яка буде або обробляти або хоча б радити які фотографії викладати", "на Буншу нашого схожий...", "Це любов 💕 з нею поруч Амур...", "Ви така чудова пара! Приємно дивитися!", "Нічого собі у вас ванна, звісно🔥 🔥", "вітаю"," Дельфін 🐬 і русалка ️ ️ 2.0", " щастя Вам. Подаруй що-небудь. Хоч в Абхазію з'їздити", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ксенія Собчак позувала напівлежачи в купальнику на пляжі, позаду неї - дві пальми. Крім купальника на знаменитості солом'яний капелюх і сонцезахисні окуляри. Ксенія встигла засмагнути - це видно по бронзовому відтінку її шкіри.

Нагадавши, Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою: "доярки набагато краше".

Як повідомляла Politeka, Собчак розповіла, чим закінчаться режими Лукашенка і Путіна: «єдиний шлях...».

Також Politeka писала, що Собчак з оголеною спиною вивели з себе на модній тусовці, Богомолов свідок.