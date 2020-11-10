Популярна українська співачка Тіна Кароль у чорному шкіряному костюмі вразила новим образом
Кілька годин тому 35-річна зірка опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на заході з нагоди виходу книги VOGUE. Про це пише Politeka.net. Вся справа в тому, що вперше в історії глянцю на обкладинці книги виявилася вона-українська зірка, яка святкує в цьому році 15-річчя зі старту музичної кар'єри.
Тіна заради зйомки змінила кілька образів і зважилася навіть на фото без білизни в ліжку. Один з кадрів був високо оцінений фанатами, тому краще фото було опубліковано на сторінці «Фан-Тіна». Кадр, який був зроблений в перерві між зйомками, привернув до себе увагу незважаючи на простоту.
Вся справа в тому, що в чорній шкірі і з розстебнутим верхом в зоні декольте зірка виглядала приголомшливо.
18-річний син Тарзана і Наташі Корольової роздягнувся і перевершив Бреда Пітта: "Зростає заміна татові"
Полякова, яка вляпалася в скандал з Кіркоровим, зізналася, що готується стати мамою втретє: "Зараз у мене..."
Анастасія Заворотнюк почала виходити на вулицю, хвороба змінила зовнішність "прекрасної няні": "Після лікування..."
Фігуриста Ана Чері розімліла під душем, замість купальника одні ниточки «Я відчуваю, що…»
"Так виглядає реальний вогонь, просто приголомшливо🔥; Ну Занадто красива😍 😈 🔥; що за образ??; Чекаємо🔥🔥🔥; Режим ждуна😍; 🤩 вогонь 🔥 ❤Comming soon 😍 Тіна в журналі буде бомба😏; красоточка».
Ми також раніше повідомляли, що співачка кожен раз вражає нарядами під час нових ефірів на шоу «Танці з зірками», а її образи для кліпів обговорюють навіть через кілька тижнів після презентації.
Для своїх виступів вона найчастіше вибирає приталені сукні, що нагадують золоту епоху голлівудського гламуру. У повсякденному житті Тіна віддає перевагу жіночним вбранням, але іноді експериментує з екстравагантними образами.
На офіційному фан-акаунті артистки нещодавно також з'явилася добірка кращих фото Тіни, на яких співачка блищала в чорній сукні з латексу. Варто відзначити, що великі локони, червона помада і стрілки вже давно стали візитною карткою співачки.
Нагадавши, шалена Тіна Кароль потерлася солодкими місцями і влаштувала "пожежу" на сходах
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль і Дан Балан скоро возз'єднаються
Також Politeka писала, що Кароль ледь вмістила декольте в безсоромну сукню