Популярна українська співачка Тіна Кароль у чорному шкіряному костюмі вразила новим образом

Кілька годин тому 35-річна зірка опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на заході з нагоди виходу книги VOGUE. Про це пише Politeka.net. Вся справа в тому, що вперше в історії глянцю на обкладинці книги виявилася вона-українська зірка, яка святкує в цьому році 15-річчя зі старту музичної кар'єри.

Тіна заради зйомки змінила кілька образів і зважилася навіть на фото без білизни в ліжку. Один з кадрів був високо оцінений фанатами, тому краще фото було опубліковано на сторінці «Фан-Тіна». Кадр, який був зроблений в перерві між зйомками, привернув до себе увагу незважаючи на простоту.

Вся справа в тому, що в чорній шкірі і з розстебнутим верхом в зоні декольте зірка виглядала приголомшливо.

"Так виглядає реальний вогонь, просто приголомшливо🔥; Ну Занадто красива😍 😈 🔥; що за образ??; Чекаємо🔥🔥🔥; Режим ждуна😍; 🤩 вогонь 🔥 ❤Comming soon 😍 Тіна в журналі буде бомба😏; красоточка».

Ми також раніше повідомляли, що співачка кожен раз вражає нарядами під час нових ефірів на шоу «Танці з зірками», а її образи для кліпів обговорюють навіть через кілька тижнів після презентації.

Для своїх виступів вона найчастіше вибирає приталені сукні, що нагадують золоту епоху голлівудського гламуру. У повсякденному житті Тіна віддає перевагу жіночним вбранням, але іноді експериментує з екстравагантними образами.

На офіційному фан-акаунті артистки нещодавно також з'явилася добірка кращих фото Тіни, на яких співачка блищала в чорній сукні з латексу. Варто відзначити, що великі локони, червона помада і стрілки вже давно стали візитною карткою співачки.

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