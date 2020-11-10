Зірка Студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав нове спільне фото з дружиною в несподіваному рожевому вбранні

Відомий український гуморист поділився кумедним сімейним знімком у розділі сторіз свого Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На фото Кошовий притискає до себе свою дружину Ксенію. При цьому вони вирішили вибрати відповідні один до одного образу і обидва одяглися в рожеве. Стильний образ дружини гумориста доповнила прикраса у вигляді квітки у волоссі.

Сам Кошовий, який раніше зізнався, що вирішив відпустити волосся і бороду, виглядає вже неабияк зарослим.

Примітно, що за спиною подружжя можна помітити оригінальну картину, на якій в абстрактних формах зображена сім'я. При цьому на фігурках явно відсутній одяг.

"Красива Ксенія, якийсь шльоппер і гола сім'я", - підписав фото Кошовий.

Додамо, що знімок був зроблений на дні народженні його колеги по «Кварталу» Юрія Ткача. Останнім часом гумористи особливо багато часу проводять один з одним і часто демонструють, що дружать сім'ями.

Раніше ми писали, що Кошовий вирішив остаточно позбутися своєї знаменитої лисини.

Нещодавно комік повідомив, що у нього з'явився вільний час для того, щоб провести сміливий експеримент зі своєю зовнішністю.

Як відомо, майже 20 років Кошовий голить голову. Мільйони глядачів знають його як "лисого з кварталу". Однак, як з'ясувалося, у Кошового немає проблем з волоссям, тому він вирішив їх знову відростити. Крім цього, він вирішив відростити вуса і бороду. Результати експерименту Кошовий періодично публікує у себе в Instagram.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" здивував розповнілим виглядом, скоро перещеголяет Ткача.

Як повідомляла Politeka, Кошовий зважився показати, яким був до Квартал 95, роки пішли на користь.

Також Politeka писала, що оброслий Кошовий з "Квартал 95" вразив радикальним експериментом із зовнішністю.