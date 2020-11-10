Легендарна британська супермодель Наомі Кемпбелл подражнила фанатів новими знімками в соцмережах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

На знімку Кемпбелл сидить поруч з відомим американським актором Кендрік Семпсон, найбільше відомим, як виконавець ролі Калеба Хепстолла – вбивці своїх батьків у другому сезоні популярного серіалу "Як уникнути покарання за вбивство".

Наомі однією рукою приобняла чоловіка за шию, при цьому, праву ногу поклала Кендріку на плече. Актор не заперечує проти такої вольності супермоделі, навпаки, він досить посміхається і доторкається до ноги нижче коліна, можливо, допомагаючи їй зняти ажурні панчохи.

На другому кадрі знаменитості вже стоять біля дверей якоїсь будівлі, ніжно взявшись за руки.

Всього за 40 хвилин публікація зібрала понад 17 тисяч лайків, з чого випливає, що Наомі, незважаючи на поважний для моделі вік, все ще популярна.

Фанати в коментарях захоплюються фігурою і пластикою своєї улюблениці:

Раніше ми повідомляли, що Наомі Кемпбелл подражнила фанатів, показавшись в облягаючому платті. Так, на опублікованій фотографії модель позує в облягаючому платті, елегантно задерши руки за голову. При цьому в кадрі видно, що форми у Кемпбелл просто бездоганні, на що звернули увагу її шанувальники.

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