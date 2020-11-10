Українська співачка і екс-учасниця групи "Nikita" Анастасія Кумейко порадувала спокусливим танцем

Як передає Politeka.net, знаменита красуня розмістила в сторіз на сторінці в "Instagram" нове відео у своїй традиційній рубриці "Танці з холодильником". Вона постала перед шанувальниками на кухні в короткому чорному халаті і рушником на голові - ймовірно, виконавиця щойно вийшла з душу.

У ролику Анастасія Кумейко спочатку випила щось з чашки і поскаржилася на сусідів, які почали шуміти з 9 години ранку. Потім вона пустилася в танок, виблискуючи оголеними ногами. Наостанок співачка плавно повернулася, притиснулася руками до холодильника і повиляла сідницями на камеру - їй безумовно є чим потрясти.

"Настрій відповідний. Начебто прокинулася, але ще б поспала".

Раніше Анастасія Кумейко постала перед шанувальниками в ще більш пікантному вигляді. Вона вбралася в красиву білизну з прозорими вставками. Родзинкою став корсет тілесного кольору, який практично злився зі шкірою зірки. Декольте вийшло настільки ризикованим, що бюст власниці ледь не вискакував назовні.

"Ранок понеділка. Просто виспалася, попила водичку з куркумою і медом... Вуаля 😅 всім продуктивного робочого тижня ❤️", - побажала Анастасія Кумейко користувачам соцмережі в описі.

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