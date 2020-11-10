Відома завдяки участі в тревел-шоу "Орел і Решка" Леся Нікітюк більше всього на світі любить епатувати публіку своїми витівками і сміливими образами

Так і зараз, знаменитість розмістила в соцмережах нове фото з кафе, повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

На знімку Леся сидить за столиком кафе і з апетитом поглинає такоси.

"Така вкусняшка!!! Я☺️", - підписала знімки знаменитість.

Фанати навперебій почали ставити лайки і залишати під постом різноманітні коментарями.

"Леся на цьому фото така красуня! ❤️😍 Люблю повеселитися, особливо пожерти. Двома-трьома бутербродами в зубах поколупати...😂 😂 Сьогодні , особливо красива 💖 👍 🙏 🙏 🙏 🙏 які круті колечка🤩 🤩 🤩 Вкуснотіща теж хочу яка красива ням! І я вчу, як таку смакоту приготувати швидко😘 ням ням ням Леся їла смакоту!)) Так смачно виглядає💚 Ви безперечно виглядаєте краще❤️ але як відновлюватися будете після такої їжі ? Смачного! Така ніжна в цьому образі😍 Bon apetit😍 🌹", – написали вони, попутно "засипавши" публікацію лайками.

Раніше ми писали, що новий осінній аутфіт популярної телеведучої Лесі Нікітюк нікого не залишив байдужим. 33-річна теледива з "Орла і решки" попозувала сидячи на лавці. Вона була одягнена в новомодний в'язаний светр під горло молочного кольору, який був заправлений в обтягуючі штани з широким ременем і оригінальним принтом. На ноги вона взула високі білі черевики на шнурівці. Завершила стильний аутфіт красивою укладанням з грайливими локонами і макіяжем в пісочних тонах.

Треба сказати, що виглядала Леся дуже ефектно, незважаючи на те, що образ був щоденним.

Нагадаємо, мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

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