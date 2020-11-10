Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, заговорила про пірсинг на інтимних місцях

Зовнішність моделі є однією з найбільш обговорюваних в Україні, в порівнянні з іншими відомими красунями. Дівчина прославилася не тільки унікальною зовнішністю, але ще і тим, що змінила себе до невпізнання у хірурга. Про це пише Politeka.net. Дівчина зробила бюст, збільшивши груди з нульового до шостого розміру. Тому кожен раз під фото в Instagram Альони користувачі обговорюють її неприродні форми і пірсинг на інтимних місцях, який вона і не думає приховувати.

Щоб прояснити ситуацію, цього разу модель вирішила розповісти про свій пірсинг сосків, так як кожен день на неї сиплеться множина питань.

"Чи боляче робити? Дуже, але біль секундна і відразу проходить! Прикро тільки, що терпіти її потрібно два рази😂 тому що проколу то два😭 Прокол взагалі не так боляче, як затискачі😂 Ось де справжнє пекло! Анестезію я не робила, кажуть що без неї менше кровит і краще заживає прокол! Я взагалі людина терпима до болю, як ви можете судити за кількістю перенесених мною пластик і татуювань, але об'єктивно можу сказати, що ще раз я б точно не зважилася на прокол🤪

Ще момент в тому, що якщо ви зніміть Пірсинг хоча б на годину, він вже почне заростати, і штангу назад можна вже не вставити😫це і відповідає на питання про те, як годувати дітей і так далі. Думаю відповідь очевидна, якщо цей вид пірсингу може зарости за добу ☺ ️ плюс якщо у дівчини некрасиві соски, можна зробити пірсинг і картинка стане краще ☺

З пірсингом соски завжди стоять, що дуже сексі. Тож...кому подобається, робіть👌 🏻я жодного разу не пошкодувала і найголовніше з ним жодного разу не було проблем. Він не загноївся, не виривався чіпляючись об речі. До речі, хто проколював язик Розкажіть ваші враження? Моя давня мрія...може зважуся колись😅», - поділилася думкою Олена.

Користувачі Мережі також підтримали дівчину і обговорили хвилююче питання:

«У мене теж пірсинг в сосках, але довелося з ним помучитися...і Сережка розтягує сосок...; Я попросила хірурга проколоти під час збільшення грудей 😂так що прокинулася я вже з хорошою четвірочкою і пірсингом 😂;проколювати язик - не боляче (на відміну від сосків). А ось заживає він не дуже приємно, пекельно горить😬;

чому замазала?; 6 років ходила з проколом сосків, не заросли і як 3 міс вже годую малого♥♥️; були пробиті соски і коли народила і почала годувати, молоко в три струмені було перші два місяці 🤣 🤣 🤣 🤣 шкода що заростає швидко 😒; знаю, що пекельно боляче».

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