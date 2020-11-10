У скільки українцям обходиться один депутат

Стало відомо, скільки отримують народні депутати України

Українці оплачують роботу нардепів, а також їх помічників і додаткові витрати. Крім цього деяким виплачуються надбавки від 15% окладу за ступінь кандидата наук і доктора філософії, до 100% - за інтенсивність праці.

Отже, найбільше у вересні отримав перший віце-спікер Руслан Стефанчук - близько 60 тис. грн, пише "Українська правда". Крім того, найбільшу зарплату отримав нардеп з ОПЗЖ Олександр Качний - 56 834 грн.

В середньому депутати офіційно заробляють приблизно 40 тис.грн.

Також по 50 тисяч гривень з грошей платників податків виплачується помічникам кожного з обранців, і ще понад 40 тис. грн - покриваються витрати щодо виконання депутатської діяльності.

Кошти йдуть на книги, роздруківки, заходи в окрузі, а звітності за витрачене не потрібно.

Гроші надходять депутатам, якщо вони не втрачають їх за прогули.

Варто відзначити, що за законом депутату можна наймати до 31 помічника, з яких тільки 10 - він зможе платити хоча б мінімалку.

Цього року на помічників депутатів щомісяця з бюджету виділяється понад 22 млн грн, або понад 260 млн на рік.

Кошти на житло в столиці надаються близько 140 нардепам - 139 у вересні, 144 у жовтні. Це десь 25-34 млн з бюджету на рік.

Також щомісяця всі депутати отримують по 7,5 тис. грн компенсації за проїзд України.

Плюс нардепам оплачують відрядження, як в Україні, так і за кордоном. У вересні відшкодування отримали одиниці.

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