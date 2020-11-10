Гроші з Фонду боротьби з китайським вірусом використовували на інші потреби, в тому числі і на зарплати

Як повідомляє Politeka.net, Мінфін відзвітував про розподіл бюджетних коштів на офіційному сайті. За опублікованими даними, станом на шосте листопада 3,198 мільйона гривень перевели на надбавки до зарплат медичних працівників, додаткову фінансову допомогу в розмірі 2,469 мільйона гривень виплатили українським військовим і співробітникам поліції.

З грошей Фонду 1,737 мільйона гривень видали українцям в якості лікарняних, крім того, виплатили допомоги по безробіттю на суму 6,782 мільйона гривень. Трохи більше одного мільйона гривень уряд витратив на ремонт автомобільних доріг державного значення, а 1,68 мільйона витратили на ремонт медустанов. Всього ж з Фонду на даний момент розподілили не менше 38,95 мільйона гривень.

Раніше в Міністерстві фінансів відзвітували, куди ще витратили кошти з Фонду. Згідно зі звітом, з передбачених 16,3 млрд грн на медицину виділили 5,8 млрд грн (35%). Значна частина цих грошей відклали на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів - 21 млн грн, на забезпечення лабораторій МОЗ і покупку захисних засобів для медпрацівників витратили 624 млн грн з передбачених 2,9 млрд гривень.

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