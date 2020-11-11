Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала пікантний кадр з відпочинку в новому бікіні

Анастасія змогла підкорити шанувальників одним лише фото. Вся справа в тому, що красуня одягла незвичайний жовтий бікіні, зовсім не приховує її достоїнств. Крихітна тканина не змогла приховати бюст шостого розміру і тонку талію. Примітно, що при вазі 70 кілограм при низькому зрості дівчині вдається виглядати помітно стрункіше, ніж зазвичай.

Квітко позувала до об'єктива боком, щоб показати тим самим не тільки вислизнули груди з-під тонкої тканини купальника, але ще і посвітити неприродно пишними стегнами. Анастасія вдало вигнулася поруч з камерою і справила бурхливий ефект на шанувальників.

"Гарна погода нагадала мені цю фотографію. Гарних днів☺️", - пише Настя під постом.

Ось що відповідають фанати:

"Як би приховувала зайве, але зовсім не приховала найкраще😍 😘 😙; красиво❤; Моя любов❤ ти і твої морквини️❤; у тебе красиве і чудове обличчя. Я новачок у вашому модельному бізнесі. Ти красива жінка; вона приголомшлива❤️❤; ваша чуттєвість-це нескінченність серед безлічі нескінченностей; цікавий варіант.і одягнена і гола одночасно) роти повідкривали всі); Просто надіньте жовтий колір».

Раніше ми повідомляли, що неприродні пропорції тіла зробили дівчину популярною досить швидко після першої ж професійної фотосесії. А після того, як Квітко завела Instagram, її популярність зросла в рази.

Зараз вона живе в США, постійно відпочиває на пляжі і знімається у фотосесіях для онлайн магазинів на узбережжі досить часто. Рекламує Квітко в основному купальники, тому в її профілі в соціальній мережі досить неоднозначні фото.

На кадрах, представлених Квітко недавно, можна помітити, що шостий бюст дівчини приховати не так і просто. Вона практично завжди без ліфчика, а тому її груди просто вивалюється з глибокого і навіть непристойно відкритого декольте. Вирізи на талії надали образу більшої пікантності, а стяжки на сідницях на середині чорної сукні підкреслило пишні достоїнства Насті.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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