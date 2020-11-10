Відома бразильська модель Сьюзі Кортес, яку визнали облатательніцей найкращих сідниць, показала свою головну гордість у всій красі
Як передає Politeka.net, красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" свіже відверте фото, на якому постала майже без одягу. Для максимально пікантного вигляду вона одягла чорний топ, оголив її талію, і білі трусики.
Сьюзі Кортес стала в дверному отворі на тлі кухні, прийнявши вельми спокусливу позу: дівчина притулилася руками і грудьми до косяка, зігнулася і відстовбурчила п'яту точку. До того ж, модель злегка підняла ногу і напружила свої пружні стегна. Варто відзначити, що нижня білизна практично не прикрила сідниці знаменитості.
"Прощавай, цензура", - красномовно підписала знімок Сьюзі.
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Користувачі соцмережі засипали господиню найкрасивіших сідниць компліментами в коментарях:
"Не грай так з моїми почуттями !! 🙈 "; "Просто чудово";" чудова краса"; "дуже прекрасне тіло"; "Як розкішно, те, що ти любиш, зачаровує мене🍑 🍑 🔥 😍 😈 😘"; "це дуже провокаційне фото, Сьюзі".
Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць обтягнула пишні принади занадто тісною тканиною: "тіло богині"
Як Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць оголила "персики" і влаштувала спекотні танці на камеру.
Також Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць показала свою головну родзинку.