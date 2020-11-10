31-річна зірка Євробачення Томас Нойвірт, якого всі знають під псевдонімом Кончіта Вурст, вразив виглядом у повсякденному житті

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував фото, за яким важко впізнати епатажну зірку.

Як відомо, Томас Нойвірт прославився завдяки своєму образу бородатої жінки. На пісенному конкурсі "Євробачення" він посів перше місце, підірвавши світові чарти своєю піснею. Особливістю образу Тома є об'єднання жіночих і чоловічих ознак в одному тілі.

Втім, останнім часом Нойвірт все частіше з'являється в чоловічому образі, хоч і не менш епатажному, ніж образ Кончіти. Варто відзначити, що Том справжній красень. Шанувальники відзначають, що чоловік виглядає дуже брутально. Особливо, в повсякденному житті.

На свіжому фото Том позував у ліфті, знімаючи себе на камеру. Він був одягнений в спортивні штани, куртку, білі кросівки і шапку. В руках у нього були навушники. Варто відзначити, що перехожі навряд чи впізнали б в цьому чоловікові Кончиту Вурст.

Раніше ми писали, що Кончіта Вурст здивувала нічними розвагами. Артист позував у жилеті-сіточці на голе тіло і довгих мереживних рукавичках. Поруч із зіркою позувала жінка. Судячи з усього парочка перебувала на вечірці.

Нагадаємо, що Кончіта Вурст без макіяжу вразила виглядом: "повернулася до витоків".

Як повідомляла Politeka, Кончіта Вурст повернулася до міні і каблуків, кадри провокації:"у-ля-ля".

Також Politeka писала, що Кончіта Вурст приголомшила змінами в зовнішності, фанати вітають зірку:"більше не жінка".