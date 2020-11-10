Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, показала себе в незвичайному виді

На фото красуня позувала в чорній спокусливій білизні. Дівчина не соромилася показати свої достоїнства фігури, яка бездоганна. Волосся Хільде залишила розпущеним, а сама посміхалася на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нове падіння", - написала красуня.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Гарячий перчик" ," у тебе кільце на пальці ??", "Я б хотів, щоб це сподобалося мені двічі", " такі красиві очі!!!", "Чорт візьми, Хільде...", "Ти виглядаєш неймовірно спокусливо, в приголомшливому нижній білизні", "як завжди красива Хільде," така красива сексуальна і шикарна в чорній білизні", " я люблю тебе .... Мій прекрасний ангел", " Люблю цей набір. Ти приголомшливо виглядаєш", "краса не передати словами", " Боже мій ... що за ангел".

Повідомлялося, що відома модель Хільде Осланд показала себе на радість фанатів.

На фото Хільде позувала в білому топі і чорних штанях. Красуня розвернулася спиною до камери і показала пружні сідниці. Волосся Осланд зібрала в хвіст, а на голові можна помітити повзяку.

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