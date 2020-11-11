Кумири 1990-х, чоловіча поп-група Іванушки International продовжує активно гастролювати, незважаючи на те, що давно пропала з телеекранів

Як повідомляє Politeka.net, наприкінці листопада артисти навіть дають ювілейний концерт, присвячений 25-річчю гурту. За минулі роки артисти встигли знатно постаріти і два рази оновити склад колективу, але все ще продовжують виступати на концертах і корпоративах, радуючи своїх шанувальників.

Так, 49-річний Кирило Андрєєв співає в групі з самого заснування. Вже 20 років він одружений на інструкторі з аеробіки Лоліті, у пари є дорослий син. Крім групи Андрєєв дає сольні виступи, веде свята і випускає торт «Празький медовик».

50-річний Андрій Григор'єв-Аполлонов теж заробляє на життя концертною діяльністю, рекламою та корпоративами.

"Андрію, невже Вам 50?", - дивуються люди.

Третім солістом групи в 2013 році став український співак Кирило Туриченко. Він відмінно влився в колектив, ставши наймолодшим учасником. До "Іванушек" Туриченко брав участь у численних талант-шоу.

Як відомо, двоє колишніх солістів "Іванушек", Олег Яковлєв та Ігор Сорін померли після уходу з колективу. Сорін впав з шостого поверху, померши незабаром після операції. А Яковлєв помер від зупинки серця. Як зізнавався продюсер Ігор Матвієнко в одному з інтерв'ю, Яковлєва погубив алкоголь, а Соріна – наркотики.

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