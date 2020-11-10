Відома російська телеведуча Анфіса Чехова ніколи не соромилася своїх пишних форм

Знаменитість любить виставляти напоказ "дари", якими її щедро нагородила природа. Ось і зараз зірка похвалилася своїм відпочинком на березі океану, передає Politeka.

42-річна Чехова опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіже відео. На кадрах знаменитість, одягнена у вільне плаття цегляного кольору, йде по берегу океану. Звертає на себе увагу небо над головою телеведучої: воно похмуре, все в хмарах, і, судячи з того, як майорить плаття Анфіси, дме сильний вітер. Судячи з геотегу, ролик знятий на Мальдівах.

"Я повинна була народитися біля океану. Ходити з розпатланим волоссям, робити намиста з черепашок, зводити з розуму моряків і цілий рік не вилазити з засмаги... Може бути коли-небудь... у наступному житті⛵️", - підписала відео знаменитість.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Anfisa Chekhova (@achekhova) 10 лис 2020 в 2:38 PST

Шанувальники відзначили, що зірка виглядає свіжо і привабливо. Всього за дві години вони поставили під публікацією понад 20 тисяч лайків, з чого можна зробити висновок, що відома телеведуча досі популярна.

"Анфіса, яка нереальна краса, 👏 👏 просто супер картинки!! Рай, ось це щастя для мене наприклад теж ! Мальдіви, може бути коли небудь моя кохана людина подарує мені такий момент приємний,але навряд чи 😭 😭 а сама я навряд чи зможу подужати по бюджету поїздку в таке чарівне місце ))) Я повинна була народитися стрункою але якби могла вибрати ще одне життя,не хотіла бути стрункою а залишилася б щекастенькая😊 цей життєвий досвід так збагатив моє життя що я б пройшла цей шлях знову 😊 😉 а ось щекастенькая і біля океану, не виявилася б😉 у нас похмуро і холодно.Спасибі величезне за блакитний океан, білий пісок, пальми і море позитиву від ваших відео!!!❤️💐 Боже!!! Як красиво!!❤️❤️❤️❤️❤️ Красиво!!! Кльова! Кайфушка 💕 👍 🔥 🙌 я теж з вами♥️, обожнюю берег, хвилі...🙏 🏻 Але щось пішло не так ❤ ️ та Моана😍", – написали фанати Чехової.

Раніше ми писали, що Анфіса Чехова показала, з ким прилетіла відпочивати в райський куточок. На фото щаслива телеведуча позувала з бородатим красенем і дівчиною.

"Дев'ять годин польоту, година на гідролітаку і хвилина катером... і ми дісталися до нашого персонального раю😍", - підписала фото зірка.

Нагадаємо, що Анфіса Чехова посвітила найбільш "смачними" місцями у відвертому вбранні.

Як повідомляла Politeka, випила Анфіса Чехова блиснула сміливим декольте і змусила собою милуватися: "лялечка".

Також Politeka писала, що розкішна Чехова забралася в ліжко заради жарких кадрів без одягу: "Вкусняшка для чоловіка».