МОЗ готується ввести жорсткі обмеження по всій Україні, щоб стримувати небезпечну хворобу

Міністр Максим Степанов розповів про плани відомства під час онлайн-брифінгу 10 листопада, передає Politeka.net. Серед іншого, чиновник пояснив, для чого хочуть організувати так званий "карантин вихідного дня".

За словами глави МОЗ, ситуація з поширенням китайського вірусу в Україні стрімко погіршується, з кожним днем фіксують все більше і більше хворих. Чергове посилення карантину дозволить уповільнити поширення хвороби.

"Ми посилюємо карантинні заходи по всій країні, в тому числі пропонуємо ввести «карантин вихідного дня». Навіщо ми це робимо? Нам дуже важливо зупинити ту швидкість, з якою поширюється інфекція", - заявив Максим Степанов.

Як додав міністр, введення додаткових заходів має знизити навантаження на систему охорони здоров'я, щоб у медичних працівників була можливість допомагати всім українцям без винятку.

Раніше уряд анонсував "карантин вихідного дня", в рамках якого можуть обмежити роботу більшості закладів з вечора п'ятниці до понеділка. Відкритими планують залишити тільки установи першої необхідності, такі як аптеки і продуктові магазини.

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