Дружина популярного українського ведучого Дмитра Комарова зі "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко похвалилася розкішною фігуркою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому показала себе у всій красі. Дівчина була одягнена в обтягуючі лосини і короткий топ з незвичайними бретельками. Вона стояла біля вікна в спортивному залі. На підлозі лежав килимок, а сама дівчина була без взуття. Судячи з усього, вона збиралася займатися розтяжкою.

"Коли ранок добрий. А з чого почався ваш вівторок?",- підписала фото зірка.

Варто відзначити, що виглядала Кучеренко чудово. Дівчина активно займається спортом, а її витонченій фігурці можна тільки позаздрити. За короткий час пост Олександри зібрав майже 6 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ви прям як наші бразильці-день зі спорту починаєте", "коли з ранку сонечко - життя прекрасне!", "Ви молодчинка. У мене пілатес завтра, але сьогодні теж ранок добрий", "Богиня", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Кучеренко є дружиною Комарова. Пара познайомилася на конкурсі краси, але справжня любов зародилася під час проекту «Танці з зірками», де вони були партнерами.

Нагадаємо, що Олександра Кучеренко ефектно зігнулася в прозорій сукні: «нічого приховувати».

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