ПриватБанк продовжує створювати зайві проблеми українцям, на що клієнти банку скаржаться в мережі
Так, один з клієнтів на сайті Мінфін розповів про те, як через збій банкомату позбувся своїх грошей. Українець хотів зняти кошти з власної картки, проте банкомат завис і не видав купюри.
"Подзвонив на 3700, дівчина сказала, що бачить, що видача не відбулася, оформили заявку на розгляд. сьогодні приходить відповідь, відмова. Спасибі банку, що я 4 дні без грошей. Це звичайне шахрайство!!!",- обурився клієнт банку.
У свою чергу, представники Приватбанку пообіцяли перевірити ще раз інформацію по його скарзі і передзвонити пізніше.
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Ще один українець поскаржився на те, що ПриватБанк без попередження заблокував його робочу карту. Він розповів, що працює як ФОП і справно платить податки, однак ПриватБанк розірвав з ним обслуговування на основі закону ст.11.
"Просто в шоці, ніхто не дзвонив, не писав, просто закрили обслуговування. Працюю тільки з Приватом, були відкриті депозити, регулярні платежі, багато клієнтів і все пропало. Навіщо так робити? Знищувати людину?",- здивувався колишній клієнт банку.
У своїй відповіді представники Приватбанку підкреслили, що у своїх рішеннях керуються вимогами законодавства.
"Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення. При розірванні ділових відносин клієнту надається можливість отримання власних коштів", - підкреслили в банку.
Нагадаємо, клієнти ПриватБанку залишилися без грошей, збій в системі не виявлено.
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