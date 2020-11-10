ПриватБанк продовжує створювати зайві проблеми українцям, на що клієнти банку скаржаться в мережі

Так, один з клієнтів на сайті Мінфін розповів про те, як через збій банкомату позбувся своїх грошей. Українець хотів зняти кошти з власної картки, проте банкомат завис і не видав купюри.

"Подзвонив на 3700, дівчина сказала, що бачить, що видача не відбулася, оформили заявку на розгляд. сьогодні приходить відповідь, відмова. Спасибі банку, що я 4 дні без грошей. Це звичайне шахрайство!!!",- обурився клієнт банку.

У свою чергу, представники Приватбанку пообіцяли перевірити ще раз інформацію по його скарзі і передзвонити пізніше.

Ще один українець поскаржився на те, що ПриватБанк без попередження заблокував його робочу карту. Він розповів, що працює як ФОП і справно платить податки, однак ПриватБанк розірвав з ним обслуговування на основі закону ст.11.

"Просто в шоці, ніхто не дзвонив, не писав, просто закрили обслуговування. Працюю тільки з Приватом, були відкриті депозити, регулярні платежі, багато клієнтів і все пропало. Навіщо так робити? Знищувати людину?",- здивувався колишній клієнт банку.

У своїй відповіді представники Приватбанку підкреслили, що у своїх рішеннях керуються вимогами законодавства.

"Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення. При розірванні ділових відносин клієнту надається можливість отримання власних коштів", - підкреслили в банку.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку залишилися без грошей, збій в системі не виявлено.

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