Українська співачка Надія Мейхер вразила новим незвичайним образом і розповіла про виступи

Як повідомляє Politeka.net, учасниця шоу "Танці з зірками" виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відео з анонсом концерту (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця). Ледь не вилетівши з танцювального шоу, виконавиця щільно зайнялася своєю сольною кар'єрою і вирішила виступити в Дніпрі.

У ролику Надія Мейхер постала в яскравій сукні, яка зшита з двох контрастних частин. Чорний топ з металевими застібками уздовж всіх грудей оголив плечі зірки і зробив акцент на просвічується зоні декольте. Судячи з кадрів, співачка не одягла під низ бюстгальтер. У нижній частині сукні можна помітити лискучу спідницю золотистого кольору, яка досить тісно обтягнула стегна красуні. Образ доповнили чорні туфельки.

"Карантинні умови дозволяють нам провести Акустичний концерт у Вашому місті!!! 12 листопада! Вже цього четверга☺❤️, Театр драми та комедії ❤️ Початок о 19.00!",- повідомила Надія Мейхер в анонсі.

Користувачі соціальної мережі висловилися про зовнішній вигляд співачки в коментарях:

"Соковита яка!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Красуня💐 💐 💐"; " надюшенька Очарователь чарівний виступ😍"; "приголомшлива"; "кохана";" а Танці з зірками? Готуєтеся на виліт?".

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