Тарифи на комунальні послуги залежать від того, чи знайдеться у підприємств теплокомуненерго політична воля для вирішення боргової кризи

Як повідомляє Politeka, посилаючись на UBR.ua, про це заявив директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин НАНУ Валентин Землянський.

"Що стосується тарифів на електроенергію, думаю, до кінця року вони підніматися не будуть. До кінця року діє постанова по ПСО, підписана ще Кабінетом Міністрів Гройсмана", - прогнозує експерт.

Однак, уточнює Землянський, після 1 січня 2021 року подібної гарантії вже немає, і навіть пільговий тариф, що гарантує для населення оплату перших 100 кВтг елекроенергії за ціною 90 коп/кВт, можуть скасувати.

"Не виключаю, що пільгові 100 кВтг будуть переглянуті, і весь обсяг електроенергії, який споживає домогосподарство, буде доведений до рівня 1,68 грн/кВтг. Поки все говорить про те, що ціни і тарифи будуть продовжувати своє зростання", – додав Валентин Землянський.

Раніше ми повідомляли, що за законом з січня 2021 року доступ до палива перекриють всім споживачам, хто не встановив газові лічильники.

"Ви можете подати заявку і до кінця місяця встановити лічильник безкоштовно, інакше вже з 1 січня газопостачання вам буде зупинено", - заявив представник компанії-постачальника.

Облгази ніяк не можуть вплинути на ситуацію через законодавчі обмеження, вони будуть змушені "відрізати" клієнтів без лічильників. У профільному комітеті Верховної Ради планують продовжувати терміни, однак через місцеві вибори та інші завдання розгляд питання постійно відкладають.

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