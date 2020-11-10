Відома модель Альона Омович, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото Омович позувала у вузенькому ТОПі. Красуня демонструвала своє тіло по зону декольте, хвалячись ідеальним животиком. Але увагу привертає більше пишні груди красуні, яка прямо випирає з топа. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сфотографувала ранковий прес, поки не нажерла вечірнє пузо", - написала Омович.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Кайф, або задавити можна".

Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович показала жаркий образ в чорних мереживах.

На фото, представленому в соціальній мережі Instagram на сторінці одного з магазинів, Олена постала в одних мереживах і вразила видом в ліжку завдяки пікантній позі. Як і говорилося раніше, Олена не робила акцент на чомусь, крім своїх грудей, і в цей раз.

Ми писали, що відома київська модель Олена Омович показала сміливий образ в прозорому боді.

Омович повністю змінила розмір бюста, поставила імпланти в сідниці, підправила ніс і тепер з гордістю виблискує формами практично без одягу. Як можна помітити, дівчина виглядає дуже ефектно завдяки стрункій фігурі.

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