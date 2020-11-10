Карантин вихідного дня збираються ввести в Україні, щоб уповільнити поширення китайського вірусу

Імовірно нові заходи почнуть діяти з 14 листопада, хоча точної дати ще не назвали. Обмеження будуть вводитися з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка на всій території України (незалежно від кольору карантинної зони).

Згідно з новими правилами на вихідні закриватимуть:

Фудкорти та розважальні зони в ТРЦ;

Заклади культури (в т. ч. кінотеатри, театри, музеї);

Ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування (зможуть працювати тільки на винос)

Також збираються заборонити розважальні та масові заходи.

За всім стежитиме Нацполіція, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та комісії, створені органами місцевого самоврядування.

Під час карантину вихідного дня в Україні працюватимуть:

продуктові магазини (в тому числі ті, які знаходяться в ТРЦ),

аптека,

транспорт,

автозаправні станції,

Ветеринарні аптеки.

Що стосується обмеження вільного пересування по місту, як це передбачено режимом локдауна в деяких країнах Європи, або ж заборони відвідувати парки (як це було навесні в Україні) в МОЗ і уряді нічого не говорять. Швидше за все до подібних заходів вдаватися не збираються.

Точний термін дії карантину вихідного дня поки також не озвучували.

Однак Володимир Зеленський обіцяв, що такий режим триватиме всього кілька тижнів. Очікується, що подібні заходи допоможуть уникнути жорсткого локдауна.

Глава МОЗ Максим Степанов також підтвердив, що тривалість такого карантину буде залежати від того, чи вдасться стабілізувати ситуацію з поширенням китайського вірусу.

Зазначимо, 10 листопада в Україні зафіксовано новий антирекорд за кількістю хворих. За минулу добу зафіксували 10 179 нових випадків.

Попередній антирекорд був зафіксований 7 листопада-тоді було 10 746 захворювань.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) і Запорізькій (588) областях.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 479 197 осіб. Померли-8 756 (+191) осіб, одужали - 214 657 (+5 514). Активними хворими залишаються 264 540 пацієнтів.

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