Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) влаштувала ефектну фотосесію в басейні
Красуня вражає своїми ідеальними об'ємами в найсміливіших нарядах, пише Politeka.net. Цього разу пікантні кадри були зроблені під час купання в басейні.
Модель одягла напівпрозору сукню рожевого кольору, під якою не було білизни, що видно по пікантним деталям.
Красуня покупалася, а пізніше стала виходити з води в мокрому вбранні. Тонка тканина обтягнула чудові форми Кассандри, підкресливши вигин талії і пишні груди.
Волосся моделі були також мокрими і вони лягли красивою хвилею ззаду, не закриваючи види спереду.
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Крім цього відвертості образу додало глибоке декольте, з якого стирчав красивий бюст.
На жаль, користувачі мережі не змогли відкрито висловитися про побачене, адже кадри були опубліковані в сторіс. Можливо, Сьєнега отримала багато приємних повідомлень про себе в особистому листуванні, адже вона ніби Афродіта.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега одягла крихітне бікіні, що складається з трикутних, і іншої форми, скелець, що тримаються на тонких ланцюжках.
Таке вбрання на грудях привертало увагу ще більше. Бюст чи не вистрибував з білизни, тим більше Кассандра злегка нахилилася, додавши якогось ризику.
Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала в блакитній сукні, яку вона назвала прозорою. Дівчина спочатку показала себе спереду, а після цього розвернулася спиною, демонструючи п'яту точку. Волосся у моделі були розпущеними, а образ вона доповнила макіяжем.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з "Playboy" вивалила свій срам в прозорому топі
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Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" ефектно стиснула розкішний бюст в крихітному бікіні