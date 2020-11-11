Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) влаштувала ефектну фотосесію в басейні

Красуня вражає своїми ідеальними об'ємами в найсміливіших нарядах, пише Politeka.net. Цього разу пікантні кадри були зроблені під час купання в басейні.

Модель одягла напівпрозору сукню рожевого кольору, під якою не було білизни, що видно по пікантним деталям.

Красуня покупалася, а пізніше стала виходити з води в мокрому вбранні. Тонка тканина обтягнула чудові форми Кассандри, підкресливши вигин талії і пишні груди.

Волосся моделі були також мокрими і вони лягли красивою хвилею ззаду, не закриваючи види спереду.

Крім цього відвертості образу додало глибоке декольте, з якого стирчав красивий бюст.

На жаль, користувачі мережі не змогли відкрито висловитися про побачене, адже кадри були опубліковані в сторіс. Можливо, Сьєнега отримала багато приємних повідомлень про себе в особистому листуванні, адже вона ніби Афродіта.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега одягла крихітне бікіні, що складається з трикутних, і іншої форми, скелець, що тримаються на тонких ланцюжках.

Таке вбрання на грудях привертало увагу ще більше. Бюст чи не вистрибував з білизни, тим більше Кассандра злегка нахилилася, додавши якогось ризику.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала в блакитній сукні, яку вона назвала прозорою. Дівчина спочатку показала себе спереду, а після цього розвернулася спиною, демонструючи п'яту точку. Волосся у моделі були розпущеними, а образ вона доповнила макіяжем.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з "Playboy" вивалила свій срам в прозорому топі

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