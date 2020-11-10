Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", захопила новим сміливим образом

Як пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram, на цей раз Тетяна вибрала образ "гарячого ковбоя": на дівчині надітий чорний злитий купальник лише трохи прикритий напівпрозорою тканиною, на голові – ковбойський капелюх. З прикрас на зірці браслети на руках і масивні сережки.

Однак, незважаючи на легковажний вигляд, розповіла Котова про серйозні речі, а саме про те, чого вона найбільше в житті не любить. Заодно виконавиця поцікавилася, що не люблять її численні шанувальники.

"Більше всього на світі я не люблю... Навіть не те, що не люблю - не вмію жити на мінімум: працювати по чуть-чуть, витрачаючи ресурс по тріскачці. Дружити "по вихідних". Любити трошки. Віддавати крихти. Мріяти про мале. Чекати біля моря погоди. Змінювати плани. Слухати неправду. Працювати з безвідповідальними людьми. Слухати непрохані поради. А що не подобається тобі? Давай виженемо це з наших життів 👏 🏻 це як афірмація, тільки очищення від усього негативного😅", – написала Котова.

Фанати в коментарях захопилися красою дівчини, а також відповіли, що ненавидять найбільше вони.

"Добре бути по життю максималістом 😉 💋 це правильна філософія 😌 не люблю коли я говорю , а мене не слухають і не люблю коли не хочуть слухати мої пояснення і виправдання як завжди сексуальна Ковбойша Не люблю коли за спиною про тебе говорять і не можуть в обличчя тобі це сказати, дуже багато таких людей з близького кола було, з усіма обірвав зв'язку. Приветик🔥 🌹! Тетяна🌹! Всі люди разниі і світ меняітьса як і люди в негативну сторану! Як сказала ясновидиця Ванга не Нехай негатив в свою душу! Фото дуже екстравагантне🔥 🔥 🔥 👌! Ви супер! 😋 Природні фотки краще були, а зараз одні фотошопні....😢 Я не люблю зраду, брехню, заздрість,гнилих людей,коли намагаються мною маніпулювати,нахабство, тупість і безвідповідальність.😎 Не люблю коли лицемірять мені багато чого не подобається, зокрема і люди, які будують з себе не зрозумій що👏 сподіваюся таких буде поменше👏 фото дуже класне🤗 Я не люблю те, коли у мене не виходить реалізувати свої плани, не люблю те, що мені заважає для досягнення моїх цілей, і не люблю те, що мене збиває зі шляху👏", – пишуть шанувальники.

Раніше ми повідомляли, що Татяна Котова позувала в ковбойському капелюсі, червоному топі і білій спідниці з великим розрізом практично до стегна. Дівчина тримала в руках телефон і знімала себе в дзеркалом. Тетяна закрила одне око, а рукою взялася за капелюшок. Фото вийшло сонячним і легким, адже співачка позувала на галявині на тлі лісу.

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