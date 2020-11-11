Макіяж не тільки здатний приховати недоліки шкіри, але і може додати рочків

Давайте на прикладі знаменитостей подивимося, як косметика може збільшити вік, передає Politeka.net.

Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес у свій 51 рік виглядає приголомшливо, але мало хто знає, що без косметики вона стає ще молодшою. Красуня може не фарбуватися, адже виглядає чудово.

23-річна Кайлі Дженнер зробила багато пластичних операцій, щоб виглядати так, як зараз. Красуня не даси свій вік, проте без косметики - її обличчя стає юним і милим.

35-річна українська співачка Тіна Кароль має шикарну зовнішність. Яскравий макіяж додає їй роки, адже без макіяжу - вона просто юна красуня.

32-річна російська актриса Христина Асмус додає собі рочків макіяжем. Без косметики цій красуні не даси й понад 20 років.

Зірка фільмів "Квартал 95", російська актриса Світлана Ходченкова у свої 37 років іноді додає яскравості рисам обличчя, через це її вигляд стає старше.

33-річна Настасья Самбурська часто експериментує із зовнішністю. Яскравий макіяж старить красуню, все ж їй личить натуральність.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес позувала в чорному боді з золотими заклепками на спині. Чорні лямки обплели спинку знаменитості і підкреслили стрункість тіла.

Крій низу дозволив розглянути красиві сідниці Джей Ло. Варто відзначити, що зірка одягла сітчасті колготки тілесного кольору, тому здавалося, що красуня і зовсім гола.

Раніше ми писали, що Христина Асмус постала у ніжно-блакитному реглані, з серйозним виразом обличчя і чорними колами під очима. Вона повільно чистила мандарин під класичну музику. Іноді дівчина кидала погляди в камеру, але при цьому не посміхнулася жодного разу.

Нагадаємо, що скандальна Асмус влізла в бійку з чоловіком посеред вулиці:»Повалила на землю і...".

Також Politeka писала, що шлюб Асмус і Харламова розірваний, спливли справжні причини розлучення: "будуть судитися далі".