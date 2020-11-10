Алла Пугачова виступила категорично проти виступу співачки Ольги Бузової на "новорічних вогниках"

Як повідомляє Politeka.net, зараз багато російських телеканалів вже готуються до зйомок традиційних програм, в тому числі і "Блакитного вогника". За інформацією "Радіо КП", Примадонна закликала продюсерів не допускати до процесу молоду виконавицю.

Потрапити на "новорічний вогник" для артиста не так просто, в студію звуть вже відбулися зірок першої величини, таких як Микола Басков або Філіп Кіркоров. Ольга Бузова ж всіляко намагається потрапити в їх число і засвітитися на телеекранах під Новий Рік. Алла Пугачова вважає, що дівчині поки не місце в таких програмах. Вона просила не пускати молоду колегу ще в 2019 році і повторила свою вимогу в 2020-му.

"Новий рік - це сімейне свято, на якому не прийнято "трясти кавунами", - цитують Примадонну ЗМІ.

Менеджер Ольги Бузової Антон Богославський не вірить інформації журналістів і стверджує, що ніякої сварки між Аллою Пугачовою і його начальницею немає. На його думку, на це вказує поведінка чоловіка культової співачки:

"Наскільки мені відомо, гуморист і шоумен Максим Галкін підписаний на Ольгу в соцмережах. Не думаю, що це було б доречним, якби між його дружиною Пугачовою і Бузовою був конфлікт".

Представник Бузової додав, що артистка підготується до новорічних виступів і зйомок, хоча поки складно будувати плани, адже підготовка до "вогників" починається в кінці листопада або вже в грудні.

Продюсер Валерій Пригожин прокоментував ситуацію і повністю розділив позицію Примадонни:

"Якщо Алла Пугачова вважає, що Ользі Бузовій не потрібно виступати на «Блакитному вогнику», значить, вона права, оскільки має точний професійний погляд".

Нагадаємо, що невтішну Пугачову привезли на кладовище, кадри таємного прощання: "ти назавжди в моєму серці"

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".