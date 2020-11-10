Кабмін запропонував насильно відселяти в Україні громадян Росії в інтересах безпеки

Як повідомляє Politeka.net, такий законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді під номером 4327, з ним можна ознайомитися на офіційному сайті парламент.

У документі прописані завдання і повноваження органів державної влади щодо інтернованих осіб і військовополонених в особливий період, враховуючи положення Женевських конвенцій і протоколів до них. Інтернованими визнають людей, примусово поселених в певних місцях і є громадянами держави, яка проявляється агресію або загрожує нападом на Україну. Таких людей пропонують відселяти в спеціально відведені місця, "якщо це абсолютно необхідно для забезпечення національної безпеки України". Зараз в таку ситуацію можуть потрапити громадяни Росії.

Законопроект доручає Генеральному штабу ЗСУ завдання зі збору, супроводу, охорони та утримання військовополонених. Ті ж повноваження центральні органи виконавчої влади, деякі правоохоронні органи і місцеві адміністрації отримують щодо інтернованих осіб. в особливий період СБУ зобов'язана виявляти громадян держави-агресора, які загрожують безпеці України, і повідомляти про них в Генштаб, який буде вирішувати їх подальшу долю.

Рішення ВСУ можна буде оскаржити. Крім того, інтернування повинні скасувати відразу після припинення бойових дій, Указу президента про закінчення воєнного стану або відсутності інших причин, через які людину видворили з його колишнього місця проживання. Інтерновані іноземці та особи без громадянства не несуть адміністративної відповідальності за перевищення терміну перебування.

Нагадаємо, що українцям змінили податок на нерухомість, хто заплатить більше: "щомісяця по 1900 гривень..."

Як повідомляла Politeka, нові пільги для українців, в Раді прийняли доленосний закон: "більше не потрібно платити..."

Також Politeka писала, що Рада прийняла важливе рішення про дистанційну роботу, що зміниться для українців: "можна поєднувати з…»