Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала фігуру в сміливому образі будинку

Популярна модель активно викладає нові фото і відео в соціальній мережі Instagram, після того, як на довгий час пропала з соціальних мереж. Дівчина ділиться досить сміливими фото, так як рекламує білизну і не комплексує з приводу зовнішності. Про це пише Politeka.net.

На представлених нею кадрах видно, як вона крутиться перед камерою і хвалиться світлим і досить прозорим білизною, періодично то піднімаючи, то спускаючи лямки. Ебі виглядала в цей момент вельми привабливо, так як розпустила волосся і виблискувала ідеальною посмішкою після нанесення макіяжу. Незмінний акцент на пухкі губи не залишив шанувальників байдужими.

«Поки я нічого не роблю і думаю, що поставлю товаришів по пошті на швидкий набір 🤔 хлопці, за останні кілька місяців ви стали більш підтягнутими або трохи пухкими? 🙋 🏻 ♀ ️ ",- написала Ебі.

Ось що відповідають в мережі:

"Дай мені цю дівчину !!!!; Ти виглядаєш так, ніби будеш відчувати себе приголомшливо і ніжно обніматися; ідеальна Малятко💙; Ти така чудова любов 💘; 💗 💖 💕 💓❤ 💓 💘 💗 💖 💕; кожна особливість-досконалість ... 😍 ; ❤️Ти прекрасна😘 💐 💐 💐❤️ну просто вогонь🔥 🔥 🔥 😘; ідеальна дівчинка; ця друга картинка схожа на KFC; досить приємно; яка багата річ; 🤤 🤤 🤤 Симпатичний бренд любові».

Ми також писали, що досить часто дівчина показує сміливі образи, знімаючись в одному нижній білизні для чоловічих журналів або реклами одягу. Ебі володіє яскравою зовнішністю, тому такі фото тут же набирають безліч переглядів.

Так, на одному зі своїх фото, опублікованому в соціальній мережі, Ретчфорд позувала в стильній білизні ніжно-рожевого відтінку з безліччю різнокольорових квітів на бюсті. Брюнетка не тільки змогла вдало підкреслити достоїнства, але ще і розбурхала зовнішністю в цілому. Макіяж з акцентом на пухкі губи вдало завершив представлений образ.

Шанувальники в свою чергу написали багато компліментів, вихваляючи ніжний і домашній вигляд Ебі.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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