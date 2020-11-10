Меган Маркл, яка вагітна другою дитиною, посварилася з принцом Гаррі, і поїхала від нього
Як пише мексиканська версія журналу Elle, Меган Маркл вирішила провести час без чоловіка. І для усамітнення вона обрала навіть іншу країну.
Ця витівка пов'язана з тим, що вона нібито посварився з принцом Гаррі незадовго до президентських виборів в США.
Як відомо, Гаррі і Меган записали відеозвернення, в якому закликали американців голосувати. При цьому варто відзначити, що згідно зі статутом британської королівської сім'ї, її членам заборонено брати участь у політичних подіях інших країн, а вони самі повинні займати нейтральну позицію.
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Крім того, колишня герцогиня не змогла залишитися осторонь від політики, і проголосувала достроково через пошту. Таким чином, Меган Маркл лише погіршила ситуацію, коли у вересні закликала американців віддати свій конституційний обов'язок, прийшовши на вибори президента.
А от Гаррі вирішив в політику далі не вплутуватися, що і не сподобалося Меган.
І ось нібито через нову сварку з чоловіком Маркл вирішила полетіти в Мексику без нього.
У своєму більше неіснуючому блозі The Tig Меган написала: "мене часто запитують про мої улюблені місця в світі, і в жодній розмові я не згадую свою улюблену Мексику. Культура, їжа, люди та різноманітні пейзажі роблять її одним з моїх улюблених місць з року в рік».
Серед своїх улюблених міст вона згадує Оахаку, Пуерто-Валларту, Сіуатанехо і Мехіко.
Ймовірно, саме в одному з них Меган Маркл і вирішила відпочити без чоловіка.
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