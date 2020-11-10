Давній друг української співачки Тіни Кароль зробив її безмірно щасливою

Як повідомляє Politeka.net у соціальній мережі "Instagram" з'явилося відео, на якому зірка захопилася талантами свого піар-менеджера Павла Орлова. Тіна Кароль зняла своє обличчя крупним планом і зобразила нестримну радість, мило наморщивши носик (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця). "Павло Орлов, ти мій геній", - підписала вона кадри.

Відомо, що беззмінний піарник супроводжує Тіну Кароль на світські заходи та концерти, просуває сольну кар'єру співачки, відповідає за спілкування з журналістами. Незважаючи на тісний зв'язок, у них рідко з'являються спільні фотографії. Сама виконавиця не раз заявляла, з Павлом її пов'язують не тільки робочі відносини.

Користувачі соцмережі припустили, що Тіні Кароль варто вийти заміж за чоловіка, який дарує їй такі яскраві емоції:

"Пашко, тягни вже Тіну в РАГС)) Не будь Баланом 😺"; "Якщо є в житті жінки друг який може довести її до стану щастя то не думаю що знайдеться чоловік, який ощасливить її більше....😉 😉 😉 👏 👏 👏 а значить всі ми за вас більше не переживаємо... у вас є все що б бути щасливою. Удача ...😉 "; "кращий менеджер у світі🔥 🔥 🔥".

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