Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе і розповіла про цензуру

На фото красуня позувала в синій білизні і прозорій накидці, яку відчинила. Дівчина стояла з розпущеним волоссям, а образ доповнила стильними прикрасами на руці. Фото вийшло ефектним і спокусливим, адже вигляд у Сьюзі був ідеальним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прощай, цензура", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"П'ять плюс", "Перший, "Богиня", "по-перше, яка Божественна жінка", "прекрасна принцеса", "просто шикарне тіло богині", "як багато виглядає ця красива дівчина з красивим тілом", " яка прекрасна блакитна любов моя!", "красиві і милі тіла співають мені красуня", "яка пружна жінка", "Маленький подарунок", "тобі моя увага", "яка красива і бажана жінка".

Нагадаємо, відома модель Сьюзі Кортез продемонструвала вражаючі форми, повністю позбувшись одягу.

Кортез вирішила сфотографувати себе в дзеркалі в простій домашній обстановці. При цьому модель не стала соромитися і повністю позбулася від усього одягу і нижньої білизни. Сьюзі стоїть до камери в півоберта і прикриває оголені груди руками.

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