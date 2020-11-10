65-річна співачка Лариса Долина приголомшила своїм виглядом

Нове фото артистки в Інстаграм показала її дочка, передає Рoliteka.net.

На кадрі співачка постає в елегантній синій сукні, розкішних сережках, з пишною зачіскою і яскравим макіяжем.

Помітно, що фотографія була відретушована, через що обличчя Лариси Олександрівни виглядає ідеально рівним, без єдиної зморшки. Дивлячись на цей знімок, складно сказати, що долиною 65 років.

Однак зовнішність зірки змінюється не тільки завдяки фоторедакторів. Ще минулого року Лариса Олександрівна перенесла блефаропластику, а пізніше, ймовірно, збільшила губи: ця частина обличчя виглядає дуже виразною.

Відзначимо, під знімком Ангеліна повідомила, що у матері були комплекси з приводу своєї зовнішності. Наприклад, Лариса Олександрівна вважала свій профіль негарним.

Новий знімок активно обговорюють в мережі.

"Красива, шкода що це Фотошоп" « " о господи... серйозно? негарний профіль? Ми зараз в шоці сидимо, бо кожен раз переглядаючи відео і бачачи профіль, кожен раз захоплення по типу " господи, та що за Унікум? який же у неї гарний профіль". Ось прям серпом по хребту зараз це було прочитати...", "У Вас незвичайна мама! Пам'ятаю її концерти, коли вона виступала в ботфортах і в міні. Чоловіки штабелями лягали, це точно! Завжди захоплююся її голосом і манерою виконання", - пишуть в коментарях.

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