65-летняя певица Лариса Долина ошеломила своим видом

Новое фото артистки в Инстарам показала ее дочь, передает Рoliteka.net.

На кадре певица предстает в элегантном синем платье, роскошных серьгах, с пышной прической и ярким макияжем.

Заметно, что фотография была отретуширована, из-за чего лицо Ларисы Александровны выглядит идеально ровным, без единой морщинки. Глядя на этот снимок, сложно сказать, что Долиной 65 лет.

Однако внешность звезды изменяется не только благодаря фоторедакторам. Еще в прошлом году Лариса Александровна перенесла блефаропластику, а позже, вероятно, увеличила губы: эта часть лица выглядит очень выразительной.

Отметим, под снимком Ангелина сообщила, что у матери были комплексы по поводу своей внешности. Например, Лариса Александровна считала свой профиль некрасивым.

Новый снимок активно обсуждают в Сети.

«Красивая, жаль что это Фотошоп», «О господи... серьёзно? некрасивый профиль? Мы сейчас в шоке сидим, ибо каждый раз пересматривая видео и видя профиль, каждый раз восхищения по типу "господи, да что за уникум? какой же у неё красивый профиль". Вот прям серпом по хребту сейчас это было прочитать...», «У Вас необыкновенная мама! Помню её концерты, когда она выступала в ботфортах и в мини. Мужчины штабелями ложились, это точно! Всегда восторгаюсь ее голосом и манерой исполнения», - пишут в комментариях.

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