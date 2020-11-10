Екс-солістка ВІА-Гри, популярна співачка і дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва задумалася про пенсію

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Віра опублікувала повсякденне фото. Співачка зробила селфі в автомобілі. Обличчя вона закрила великими чорними окулярами, тому важко оцінити її зовнішній вигляд. Волосся красуні було недбало заправлене в горловину светра.

"Нещодавно, після чергового разу, коли вдалося допомогти незнайомим людям, я несподівано отримала повідомлення з вдячністю і запрошенням в гості) воно було таким зворушливим, що захотілося взяти і приїхати!",- розповіла Віра.

За словами Брежнєвої, у неї пішли б роки, якби вона ходила в гості до всіх людей, яким коли-небудь допомогла. Такі думки, за визнанням артистки, її зігрівають.

"Але зате зрозуміла, що на пенсії, якщо що, нудно не буде", - пожартувала Брежнєва.

За кілька хвилин її пост зібрав понад 20 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"До пенсії вже, швидше за все, забудуть добрі справи", " Вірочка, ви розумниця!", "І вірно, потрібно частіше допомагати", "потужно", "Всім потрібна VERA. Спасибі вам Bepa за Промінь віри», «захоплююся вами, Ви надихаєте нас, Дякую неймовірна Віра», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, днями Меладзе презентував оновлений склад групи ВІА Гра.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва відверто розповіла про велике лихо у своєму житті:"іноді дуже хочеться...".

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