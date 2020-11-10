Російський шоумен і стриптизер, чоловік Наташі Корольової Тарзан (Сергій Глушко) полетів до Африки

Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо з інстаграму зірки, де він опублікував фото з відпочинку. Тарзан в квітчастій сорочці і вільних штанях позував біля недоторканної природи. Виглядав артист щасливим і відпочившим. Варто відзначити, що Наташі Корольової на кадрах з ним не було.

За день пост Тарзана зібрав майже 3 тисячі лайків. У коментарях йому залишили масу компліментів. Не обійшлося і без слів критики. Шанувальники поспішили нагадати, що прийшла черга Наташі Корольової відриватися, поки чоловік поїхав.

"Зубки як у арабського скакуна", "а Наталя, поки ти відпочиваєш напевно тобі мстить. теж хлопчиків зняла, дивись повернешся додому а там стрінги твої с***» " приїхав на свою Батьківщину, це що за вираз обличчя?", "Ох вже ці чоловіки передпенсійного віку!", "Тарзан в Тарзанії», "Ну і рот", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Тарзан, втомлений від скандалу навколо його сім'ї, покотив на відпочинок. У мережі він поділився яскравим знімком, на якому позував біля океану на заході сонця. На піщаному березі артист стояв у сірих шортах, зеленій сорочці і солом'яному капелюсі.

Нагадаємо, що задоволений собою Тарзан вийшов до дам в сімейних трусах і епічно зганьбився: "протерти б...".

Як повідомляла Politeka, розпалений Тарзан попустував на пляжі і приголомшив видом після зради Корольовій.

Також Politeka писала, що неголений і роздягнений Тарзан похвалився свободою далеко від Корольової:"сотні дівчат цвітуть навколо".