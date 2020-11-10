НБУ боляче вдарив по долару, оприлюднений новий курс валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 10 листопада змінить траєкторію, гривня максимально натисне на долар і євро.

Стодоларова купюра на міжбанку втратить 2,59 гривні. До середини минулого дня Долар вже втратив 1,47 гривні, але цього національній валюті здалося явно мало.

Євро також подешевшає. Гривня зуміє "відвоювати" 3,07 гривні.

Курс валют в Україні 10 листопада буде виглядати наступним чином:

100 доларів - 2811,16 гривні;

100 євро - 3339,38 гривні.

Карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: "для осіб старше 60 років..."

Кабмін може ввести в магазинах "пріоритетні годинники" для літніх українців.

Про таку ідею розповіла голова директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності МОЗ Ірина Руденко. За її словами, в уряді збираються ввести час, коли громадяни старше 60 років будуть купувати товари з мінімальним ризиком заразитися китайським вірусом, а ось іншим покупцям доведеться почекати.

"Ми хочемо запропонувати уряду "пріоритетні години" для вразливого населення з груп ризику для осіб старше 60 років", — заявила чиновниця. "Вони матимуть пріоритетний час для обслуговування з 10 до 12:00, щоб вони мали можливість відвідувати магазини без черги".

Ірина Руденко вважає, що таким чином українці похилого віку зможуть уникати масових скупчень. У той же час, автори ініціативи не хочуть забороняти обслуговувати літніх громадян в інший час доби.

Українцям виплатять компенсацію через карантин, в Держпраці повідомили, кому покладаються гроші: "працівник повинен..."

Під час карантину українцям покладається зарплата і додаткова відпустка.

Ситуацію роз'яснив Юрій Остренко, головний держінспектор відділу з питань експертизи умов праці ГУ Держпраці в Дніпропетровській області. Його слова опубліковані на офіційному сайті відомства.

За законом карантин є приводом для того, щоб українці могли взяти більше днів неоплачуваної відпустки. Більш того, перебування в такій відпустці за угодою сторін не включається в загальний період. Як повідомив Юрій Остренко, додаткову відпустку без збереження зарплати можна взяти на такі терміни:

за сімейними обставинами строком-до 15 календарних днів на рік;

за заявою співробітника - на весь період карантину;

за згодою роботодавця - на будь-який час.

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Під час карантину повністю дозволена робота на дому, роботодавець може доручити працівникові виконувати завдання віддалено або відправити його у відпустку.

Президенти Вірменії, Азербайджану та Росії підписали спільний документ про припинення війни в Карабасі

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Нагірному Карабасі.

"Підписав заяву про припинення Карабаської війни з президентами Росії та Азербайджану з 01:00. Текст вже опублікованої заяви неймовірно болючий для мене і нашого народу", - зазначив Пашинян.

Пашинян заявив, що у нього не було іншого виходу. Але назвати причину підписання договору він відмовився.

За словами Пашиняна, рішення прийнято в результаті аналізу військової ситуації і на основі оцінок людей, які краще за всіх знайомі з військовою ситуацією.

Він розкритикував протестувальників, які громлять будівлю парламенту і побили спікера парламенту, заявивши, що "таким чином вони завдають удару по знаходяться на фронті військовим".

У свою чергу президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі є фактичною капітуляцією Вірменії.

Він також додав, що Баку досяг усіх поставлених цілей під час військової фази карабаського конфлікту.

Перемир'я набуло чинності з 10 листопада.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих позиціях. Також Вірменія і Азербайджан повинні обмінятися військовополоненими.

Росія вже відправила в Нагорний Карабах миротворчий контингент.

Нагадаємо, Росія кинула Вірменських солдатів на "поживу" Азербайджану.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".

Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.