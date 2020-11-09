Популярна модель Ніколь Потуральски, яка зустрічалася з Бредом Піттом, вразила красою в одному топі

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована у себе на сторінці в Instagram.

"Чекаємо наступного вильоту літака на море", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Потуральскі позує в одному топі й приспущеній кофті, демонструючи бездоганну фігуру і погляд.

"Ох вже ці очі«,» Божественні форми«,» ти просто богиня – спустилася до нас з небес«,» сонце твоє природне освітлення«,» виглядаєш чудово«," ідеальна красуня. Чертовски хороша", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома модель Ніколь Потуральскі, яка зустрічалася з Бредом Піттом, показала себе і розповіла про осінь.

На фото красуня позувала в топі й кофті, яку спустила з плечей. Образ дівчина доповнила білими штанами й стильними окулярами. Ніколь стояла біля стіни й демонструвала ідеальну фігуру і рельєфний животик.

"Коли осінь дарує чарівне світло ...",- написала красуня під фотографією.

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