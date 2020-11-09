Зірка гумористичного проекту "Дизель Шоу" Олександр Бережок похвалився красунею-дружиною під час прогулянки
Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці шоу в Instagram.
"Вихідні-ідеальний час, щоб провести його з рідними 🥰 ви тільки подивіться на прекрасну сім'ю Олександра Бережка», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Бережок позує під час прогулянки з дітьми й дружиною-красунею.
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"Дай Бог вам щастя і здоров'я», «прекрасна сім'я. Улюблений артист», «Класні», «боже, які ви красиві», "красива сім'я👍 але на екрані настільки звикла бачити його з Вікою", - пишуть користувачі Мережі.
До цього ми розповідали, що актриса і співачка Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", викликала фурор образом " опустилася жінки"
37-річна гумористка опублікувала архівні кадри в" сторіз " в Instagram, на яких постала в дещо розпущеному вигляді - з розпатланим фіолетовим волоссям і в смугастому коротенькому халатику.
За сюжетом, героїня Булітко, перебуваючи в нетверезому стані, вела діалог з поліцейськими, що відбирали у неї пляшку.
Нагадаємо, що Вікторія Булітко приголомшила фото з немовлям, Остапчук і Сумська не втрималися: "що відбувається?".
Як повідомляла Politeka, Вікторія Булітко вразила зовнішнім виглядом і несподіваним визнанням.
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