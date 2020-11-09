Українська співачка Настя Каменських приголомшила шанувальників несподіваним перевтіленням, примірявши Індіанський головний убір

Як розповідає Politeka, кадри знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Іноді один аксесуар змінює весь образ", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Каменських позує в білосніжному светрі і спідниці з чобітьми. У якийсь момент на її голові з'являється Індіанський головний убір з пір'ям-Сіу.

«Королева. Льоші нереально пощастило", "хороша" « "море чарівності, позитиву і краси«,» яка ж ти класна ,посмішка неймовірно красива, люблю тебе сонечко«," свій аксесуар у вигляді Потапа пора міняти!",» кайфова«,» гармата-ракета«,» просто топ", - пишуть її шанувальники.

Як розповідалося до цього, українська виконавиця Настя Каменських похвалилася фігурою у відвертому вбранні

"Чорні наряди завжди в моді. Згодні?",- написала вона.

Каменських позує в чорному купальнику, поверх якого надіто чорне шовкове пляжне плаття, розкривши яке артистка демонструє засмагле стегно. В руці вона тримає чорні сонцезахисні окуляри.

Нагадавши, роздягнену Каменських застали в джакузі з фігуристою дружиною з "Время и Стекло".

Як повідомляла Politeka, пустотлива Каменських дозволила Потапу вкусити себе за шию, гаряче відео.

Також Politeka писала, що Каменських звела з розуму красою в тонкій маєчці і шкіряних шортах: «Бомба, чесно кажучи».