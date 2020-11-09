Український телеведучий Володимир Остапчук разом зі своєю нареченою Христиною Гірняк вирушили оздоровлюватися

Як пише Politeka.net, знаменитість розмістив на своїй сторінці в "Instagram" відеозапис незвичайних процедур (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця). Володимир Остапчук зображений лежачим на кушетці, його очі закрили спонжиками, а на голові - спеціальна біла пов'язка. Над ведучим зависла мідна чаша з краником, з якого на лоб тече струмінь масла.

"Перший випадок, коли мені капають на мізки в лікувальних цілях 😂 😂 😂 а тепер серйозно про Індію, аюрведе і пошуку себе. Я до своїх 36 років від йоги, духовних практик і аюрведи був далі, ніж Пальчевський від крісла міра. Але в останній місяць подій було настільки багато, що ми з @kristygor вирішили - терміново потрібне перезавантаження. 10 хвилин на збори, 40 в дорозі і ми в прямому сенсі в Індії", - поділився Володимир Остапчук в описі.

Він також розповів про процедуру, зняту на відео. За словами зірки, йому дуже сподобалося:

"Широдара - це якийсь неземний кайф. Мені здається, коли тече цівка масла на 6 чакру (якось вона називається) то в голові твориться божевілля. Я згадував дитинство, своїх дітей і заснув))".

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