Кабмін може ввести в магазинах "пріоритетні години" для літніх українців

Як стало відомо Politeka.net, про таку ідею розповіла голова директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності МОЗ Ірина Руденко. За її словами, в уряді збираються ввести час, коли громадяни старше 60 років будуть купувати товари з мінімальним ризиком заразитися китайським вірусом, а от іншим покупцям доведеться почекати, передає "Суспільне".

"Ми хочемо запропонувати уряду "пріоритетні години" для вразливого населення з груп ризику для осіб старше 60 років", — заявила чиновниця. "Вони матимуть пріоритетний час для обслуговування з 10 до 12:00, щоб вони мали можливість відвідувати магазини без черги".

Ірина Руденко вважає, що таким чином українці похилого віку зможуть уникати масових скупчень. У той же час, автори ініціативи не хочуть забороняти обслуговувати літніх громадян в інший час доби.

"Ми комунікуємо з населенням, щоб вони розуміли, що з 12:00 пріоритетно обслуговуватимуть осіб старше 60 років", - зазначила представник МОЗ.

Відомство розглядає й інші варіанти для стримування епідемії, зокрема: соціальна дистанція між людьми і зведення до мінімуму будь-яких небезпечних контактів. Ірина Руденко додала, що під час "карантину вихідного дня", який анонсували раніше, уряд збирається обмежити роботу розважальних закладів, торгових центрів і громадського харчування, відкритими залишать лише установи першої необхідності, такі як аптеки і продуктові магазини.

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