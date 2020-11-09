Російська співачка Глюкоза, справжнє ім'я якої Наталія Іонова, вразила бездоганною фігурою в тісному боді

Як розповідає Politeka, фотографію красуня опублікувала у себе в Instagram.

"Ласкаво просимо в джунглі", - коротко йдеться в підписі.

На фотографії Глюкоза позує в одному тісному боді, ефектно показуючи на камеру хижий погляд. Шанувальники знаменитості були без розуму від побаченого, про що говорять коментарі під знімком.

"Красуня", " красиво, але де та грань між естетикою і продажем?", "хороша ж Глюкоза. Хоч з нею під крапельницю лягай...", "супер ніжки й попець. Не зрозумію, що там за тату», "ох, це пожежа", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що російська виконавиця Глюкоза вирядилася в спокусливий купальник, тим самим порадувавши численних шанувальників

Наталія Чистякова-Іонова, а це, як відомо, справжнє ім'я співачки, обожнює розбурхувати уяву своїх фоловерів провокаційними знімками, які вона частенько виставляє у себе в Instagram.

Так і цього разу знаменитість продемонструвала шикарну фігуру в білосніжному купальнику. Правда, знімок зроблений так, що видно лише верхня частина купальника, однак і цього гідно для того, щоб оцінити спокусливі форми зірки.

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