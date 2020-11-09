З останнім підвищенням комуналки ще більше українських сімей не зможуть повною мірою платити за послуги ЖКГ

Однак, багато хто не оформляє субсидію, так як помилково вважає, що не має права. Експерти розклали ситуацію по поличках і назвали найпоширеніші міфи, пов'язані з допомогою від держави, пише Юридичний портал України.

Міф 1. Українці вважають, що субсидію складно отримати, і що вона маленька.

Для призначення компенсації необхідно всього два документи: заява і декларація про доходи. А тепер документи можна подавати і в електронному вигляді.

Розмір виплат суто індвідуальний і розраховується для кожної сім'ї окремо: залежить не тільки від доходів домогосподарства і кількості зареєстрований осіб, а й від вартості житлово-комунальних послуг.

Міф 2. Мовляв, якщо кілька квартир і машин - в субсидії відмовлять

На сьогоднішній день подібні критерії скасовані. Однак субсидія призначається тільки на ту нерухомість, в якій людина зареєстрована.

Міф 3. За наявності боргів за комуналку - субсидії не буде

Дана норма була скасована ще в 2011 році. Наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг не є підставою для відмови в отриманні субсидії.

Міф 4. Безробітним субсидія не дозволена

Це не відповідає дійсності. Однак, є ряд нюансів, щоб безробітний отримав компенсацію від держави. Українцям, які перебувають на обліку в центрі зайнятості та отримують допомогу з безробіття, в дохід зараховується саме ця сума. Якщо ж виплат по безробіттю немає - дохід враховується на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи. А ось громадянам, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку в службі зайнятості в дохід буде враховано подвійний прожитковий мінімум.

Міф 5. Субсидію доведеться повернути

Субсидія є безповоротною державною допомогою.

Міф 6. Банківські депозити позбавляють права на субсидію

При рішенні про надання субсидії не враховуються депозити та їх відсотки в дохід сім'ї.

Міф 7. Витратив багато грошей на покупку - субсидію втрачаєш

Це твердження справедливе тільки при придбанні будь-яким членом сім'ї, зареєстрованому в житловому приміщенні, товарів довгострокового вживання на суму понад 50 тисяч гривень.

Міф 8. За неправильне оформлення декларації загрожує штраф

Це не так. За помилки ніхто карати не буде. Правда, це не стосується фактів навмисного приховування важливої інформації.

Раніше ми повідомляли, уряд має намір змінити процедуру перевірки одержувачів субсидії.

Міф 9. Купівля валюти ставить хрест на субсидії

У компенсації відмовляють, якщо людина скоїла одноразову покупку за 12 місяців, що передують зверненню за субсидією, на суму понад 50 тисяч гривень. Мова про придбання товарів, робіт і послуг. Придбання валюти в цей список не входить, а, отже, і впливати на отримання субсидії ніяк не може.

За словами заступника міністра соцполітики Віталія Музиченка, з початку наступного року паралельно з органами соціального захисту населення здійснюватиметься перевірка іншими реєстрами через Міністерство фінансів.