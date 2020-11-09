Відома співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Альбіна Джанабаєва зачарувала стильним образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дружина Валерія Меладзе і мати його дітей опублікувала серію фото, на яких постала в чорному брючному костюмі. Співачка вибрала досить просторий костюм, який не сковував її рухи. Волосся артистки було красиво укладене. Шарму образу додала масивна сережка на одному вушку.

"Люблю чоловічі костюми", - підписала фото зірка.

За короткий час пост Джанабаєвої зібрав майже 2 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Альбіна, скільки у Вас жіночності і витонченості!", "Ви їх любите, а вони вам пасують!", "згодна, такий класний і шикарний образ", "ви чудові!", "Дуже личить вам образ, а сережки клас", "класний образ! Шик! Люблю костюми", "неймовірна", "Авввввв, не можу...Вмираю від вашої краси», "дуже красива", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Альбіна Джанабаєва поділилася жарким кадром, на якому постала у відвертому чорному боді, з якого ледь не випали її апетитні груди. Жінка накинула зверху плащ, але він не зміг приховати жіночої краси.

Нагадаємо, що сумна Альбіна Джанабаєва благає про допомогу, крик душі: "як його переживати, що з цим робити?".

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