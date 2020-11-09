Співачка Ані Лорак похвалилася фігурою в обтягуючому вбранні

Як передає Politеka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, показала нове Селфі.

Лорак позує перед дзеркалом в топі і лосинах. Схоже, що вона взялася за себе і активно тренується після того, як недавно набрала вагу.

На фото артистка зігнулася так, щоб струнка фігура виглядала ще ефектніше. При цьому вона склала губи, немов для поцілунку.

Нагадаємо, Лорак нещодавно зізнавалася, що набрала зайву вагу за час карантину.

За словами артистки, вона готова переглянути свій план харчування, урізати калорії і навіть голодувати, так як помітно набрала зайвого і часто ходила до холодильника вечорами. Також Кароліна підкреслила, що без концертів у звичному режимі вона була чи не в депресії, адже у неї не було тренувань, як раніше, а також такого бурхливого графіка, як під час гастролей.

Раніше Ані Лорак вразила фото з дев'ятирічною дочкою Софією, яку народила в 33-річному віці. Після розлучення з колишнім чоловіком, співачка намагається приділяти малятку більше часу і регулярно викладає в соцмережах спільні кадри. Нещодавно з'явився знімок, на якому Ані Лорак зображена разом з Софією в схожих білосніжних сукнях незвичайного фасону і з золотими поясами.

Нагадаємо, що сяюча від щастя Ані Лорак ненароком засвітила обручку, кадри "викриття": "коли чекати?"