Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала жаркий образ у чорних мереживах

Скандально відома і досить популярна модель продовжує дивувати образами в соціальних мережах. Так як Омович постійно знімається в різних фотосесіях для магазинів, вона постійно змінює образи. Однак, незмінним залишається лише один акцент - увага на її пишному бюсті.

Після операцій Олени по збільшенню сідниць і бюста фанати постійно обговорюють її зовнішній вигляд, так як він здається їм неприродним і занадто ляльковим. Омович також не соромиться демонструвати самі достоїнства без білизни або в одних мереживах. Оскільки вона звикла до роботи на камеру, то підкреслювати достоїнства її тіла не складає труднощів.

На фото, представленому в соціальній мережі Instagram на сторінці одного з магазинів, Олена постала в одних мереживах і вразила видом в ліжку завдяки пікантній позі. Як і говорилося раніше, Олена не робила акцент на чомусь, крім своїх грудей, і в цей раз.

Ми також писали, що у дівчини дуже незвичайна фігура, якій вона постійно привертає до себе увагу. Модель абсолютно не соромиться свого тіла, тому часто її вбрання виключно Відверті, без сорому оголюють її видатні достоїнства.

Так, Олена розмістила відео, на якому вона стоїть поруч з ліжком і позує в білих брюках і ліфчику, який явно на неї малий і не приховує високі груди Діви. В руках у знаменитості-Айфон передостанньої моделі, також чітко видно татуювання на тілі дівчини.

Фанати бурхливо ореагували на новий образ зірки. Всього за 10 хвилин вони поставили майже 2,5 тисячі лайків і написали безліч коментарів.

"Чудово 😍 😘 💕 дуже дуже красиво; чертовски добре виглядаєш.🔥 🔥 🔥 ; Гарненька❤️; я без розуму від тебе; я люблю зірку на задньому плані! ⭐️🔥. Симпатичний ❤️ Хх; ви продаєте нам мрії ❤; у вас проста зроблена зовнішність, типова, така простачка, я не в захваті😢".

Нагадаємо, що Українська Кардашьян з подружкою не втримаєтьсяАлі спідниці На вітрі, ефектні кадри

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури