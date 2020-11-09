Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець насмішила відео зі своєю молодшою донькою Катериною

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала кумедне відео, на якому її чотирирічна донька грала в переодягання. Дівчинка була одягнена в рожеву ночнушку. Вона одягла мамині туфлі на підборах і чорний капелюшок. На шию дівчинка пов'язала хутряну накидку з леопардовим принтом.

«Піжамний стилечек, якщо що», - підписала відео зірка.

Варто відзначити, що малишка дуже сміливо йшла в туфлях по коридору, після чого зняла їх і склала в коробку.

"Леді Гамільтон", - прокоментувала щаслива мати.

Нагадаємо, що в 2016 році у Олени Кравець народилися двійнята Катя і Ваня. Крім цього, у актриси є доросла дочка Марія.

Раніше ми писали, що 43-річна Олена Кравець заінтригувала натяками про зміну кар'єри. В ефірі "Жіночого кварталу" актриса заговорила про політику, пожартувавши на цю тему. Кравець заявила, що гарненько задумалася про вибори в Києві. Монолог артистки викликав бурхливу реакцію в мережі.

Як відомо, Олена є основною актрисою "Квартал 95", але з недавніх пір вона також очолює "Жіночий квартал", де зібрали кращих комедійних актрис з усієї України.

Нагадаємо, що скуйовджена Олена Кравець опинилася в ліжку з молодим красенем: "вечір був веселий!".

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець опинилася в ліжку з чужим чоловіком: "на зустрічі випускників хто ще ходив?".

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