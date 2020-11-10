Знаменитості нерідко здаються і не витримують напруги, пов'язаної зі своїм публічним життям і настирливістю фанатів

У зірок далеко не так ідеальне життя, як може іноді здатися шанувальникам. Про це пише Politeka.net. Нерідко знаменитості не витримують напруги через свою популярність, тому вимушено звертаються до психолога. Артисти страждають від алкоголізму, деякі починають приймати наркотики, а частина з них просто використовує депресію, як спосіб привернути до себе увагу і влаштувати сенсацію. Представляємо вашій увазі топ-добірку зірок, які звернулися за допомогою до психолога.

Знаменитий співак Влад Топалов потрапив до психіатра не через алкоголь, а через наркотичну залежність. Чоловік був у дуже важкому стані, тому потрапив до лікарні і йшлося про ризик для життя.

Вплив наркотиків порушило функціонування внутрішніх органів, відновитися повністю співак вже ніколи не зможе – він після «виходу» з залежності твердо вирішив берегти себе, ходить на терапію, займається спортом. У співака також є молода сім'я-дружина Регіна Тодоренко і син Михайло.

Скандально відома Лоліта Мілявська опинилася в депресії через невдалі стосунки. Вона потрапила в московські психіатричні заклад не один раз, причому обидва рази через душевні страждання. Перший раз в депресію Лоліта впала після розлучення з Олександром Цекало, другий раз депресія повернулася через розставання з Олександром Зарубіним.

Король російської естради " Філіп Кіркоров кілька років тому звернувся до психіатра нападів раптової, безпричинної агресії. Все було дуже складно для самого артиста, адже напади забувалися самим Філіпом, і він міг не помітити, як нашкодив чомусь.

Пізніше під час одного з інтерв'ю, як пояснив сам Кіркоров, його сутички з колегами і побиття Марини Яблокової сталися саме в рамках нападу. Сам співак був вражений подією і добровільно здався на лікування в ізраїльську психіатричну клініку.

Роман з партнеркою по "моїй прекрасній няні" Анастасією Заворотнюк не приніс Сергію Жигунову заповітного хеппі енду. Чоловік отримав лише розлучення з дружиною і вимушено повинен був відправитися на психіатричне лікування. Депресія через серцевих переживань, пов'язаних зі зрадою першій дружині привела до проблем в особистому житті, публічних відносинах з колегами і погіршення здоров'я. Тому актор не став відмовлятися від путівки в госпіталь ім. Вишневського.

Бурхливі і насичені концерти Вєрки Сердючки на» Євробаченні " самого артиста Андрія Данилка увігнали в депресію. А коли гучне почуте випадково фанатами " Раша, гудбай!"дуже не сподобалося самим росіянам. Всі російські гастролі швидко скасували, Преса заклювала, доходи впали. Артист був у депресії і відправився лікуватися до Австрії.

Нагадаємо, що пристрасний Філіп Кіркоров дозволив собі зайвого перед публікою, кадри:"з розсунутими ногами в купальнику".

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