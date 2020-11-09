Антициклон суттєво вплине на погоду в Україні
Про це попередила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, завтра, 10 листопада, у більшості українських регіонів буде сухо, лише подекуди можливі тумани.
"Температура повітря потихеньку сповзає вниз, завтра вдень ще очікується +8+13 градусів, а потім, впродовж тижня, холоднішатиме до нічних морозів та денних +3+7 градусів", - зазначила Діденко у своєму Facebook.
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Завтра у Києві вдень навіть можливе прояснення, а стовпчики термометрів піднімуться до +8.
"У Києві вівторок буде без дощу, з періодичними туманами, а вдень навіть із можливим сонячним проясненням. Найближчої ночі передбачається +2+4 градуси, а завтра вдень у столиці близько +8 градусів", - продовжила синоптик та попередила, що надалі в Києві температура лише знижуватиметься.
"Антициклон міцно осів в Україні, милується нашою осінньою красою, блокує дощі, притягує морози і не думає поки що кудись їхати. Йому в нас добре", - резюмувала Наталка Діденко у мікроблозі.
Вже наступного тижня, коли антициклон піде, синоптик Наталка Діденко прогнозує перші заморозки, в Україну прийдуть арктичні повітряні маси.
Поки ще є можливість насолодитися сухою осінньою погодою, нехай і хмарною, яка ідеально підходить для прогулянок без нічого, походів по гриби в ліс або вибивання килимів перед зимою.
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